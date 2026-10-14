Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że średnioroczna inflacja w Mauretanii wyniesie w 2026 roku 8%, wobec 1,6% w 2025 roku. Jednocześnie fundusz obniżył prognozę realnego wzrostu gospodarczego kraju na 2026 rok z 4,7% do 4,4%, informuje The Rio Times.

Zaktualizowane oceny MFW

Zgodnie z październikowymi danymi World Economic Outlook, ceny konsumpcyjne w Mauretanii mają być w grudniu 2026 roku o 9% wyższe niż rok wcześniej. Na 2027 rok MFW prognozuje również inflację na poziomie około 7% oraz wzrost gospodarczy na poziomie 4,4%.

Fundusz szacuje wielkość gospodarki Mauretanii w 2026 roku na około 14,3 mld dolarów. Według prognozy dług publiczny spadnie z 40,4% PKB w 2025 roku do 38,3% PKB. Jednocześnie deficyt na rachunku obrotów bieżących może wzrosnąć z 5,8% do 7,8% PKB.

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Program wsparcia i globalne ryzyka

W czerwcu Rada Wykonawcza MFW zatwierdziła dla Mauretanii nowy 42-miesięczny program w ramach Extended Credit Facility i Extended Fund Facility o łącznej wartości 95,8 mln dolarów. Fundusz wezwał wówczas władze kraju do utrzymania zdyscyplinowanej polityki fiskalnej w celu stabilizacji długu publicznego i utrzymania rezerw zewnętrznych.

W globalnej prognozie MFW oczekuje inflacji światowej na poziomie 4,7% w 2026 roku, w dużej mierze z powodu wyższych cen energii i żywności. Fundusz zaliczył również napięcia na Bliskim Wschodzie do ryzyk dla światowej gospodarki. Mauretania eksportuje gaz, złoto i rudę żelaza; w jej morskim projekcie gazowym Greater Tortue Ahmeyim, realizowanym wspólnie z Senegalem, uczestniczy amerykańska firma Kosmos Energy.

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