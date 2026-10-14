Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Мавритании в 2026 году составит 8% по сравнению с 1,6% в 2025 году. В то же время фонд снизил прогноз реального роста экономики страны на 2026 год с 4,7% до 4,4%, сообщает The Rio Times.

Обновлённые оценки МВФ

Согласно октябрьским данным World Economic Outlook, потребительские цены в Мавритании в декабре 2026 года должны быть на 9% выше, чем годом ранее. На 2027 год МВФ также прогнозирует инфляцию около 7% и экономический рост на уровне 4,4%.

Объём экономики Мавритании в 2026 году фонд оценивает примерно в 14,3 млрд долларов. Государственный долг, согласно прогнозу, сократится с 40,4% ВВП в 2025 году до 38,3% ВВП. В то же время дефицит текущего счёта может вырасти с 5,8% до 7,8% ВВП.

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Программа поддержки и глобальные риски

В июне Совет исполнительных директоров МВФ одобрил для Мавритании новую 42-месячную программу в рамках механизмов расширенного кредитования и расширенного финансирования общим объёмом 95,8 млн долларов. Тогда фонд призвал власти страны сохранять дисциплинированную бюджетную политику для стабилизации государственного долга и поддержания внешних резервов.

В глобальном прогнозе МВФ ожидает мировую инфляцию на уровне 4,7% в 2026 году, в значительной степени из-за более высоких цен на энергоносители и продовольствие. Фонд также отнёс напряжённость на Ближнем Востоке к рискам для мировой экономики. Мавритания экспортирует газ, золото и железную руду; в её морском газовом проекте Greater Tortue Ahmeyim, который реализуется совместно с Сенегалом, участвует американская компания Kosmos Energy.

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