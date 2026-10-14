МВФ прогнозує інфляцію 8% у Мавританії у 2026 році — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічна інфляція в Мавританії у 2026 році становитиме 8%, порівняно з 1,6% у 2025 році. Водночас фонд знизив прогноз реального зростання економіки країни на 2026 рік із 4,7% до 4,4%, повідомляє The Rio Times.

Оновлені оцінки МВФ

За жовтневими даними World Economic Outlook, у грудні 2026 року споживчі ціни в Мавританії мають бути на 9% вищими, ніж роком раніше. На 2027 рік МВФ також прогнозує інфляцію приблизно 7% та економічне зростання на рівні 4,4%.

Обсяг економіки Мавританії у 2026 році фонд оцінює приблизно у 14,3 млрд доларів. Державний борг, за прогнозом, скоротиться з 40,4% ВВП у 2025 році до 38,3% ВВП. Водночас дефіцит поточного рахунку може зрости з 5,8% до 7,8% ВВП.

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Програма підтримки та глобальні ризики

У червні рада директорів МВФ схвалила для Мавританії нову 42-місячну програму за механізмами розширеного кредитування та розширеного фінансування загальним обсягом 95,8 млн доларів. Тоді фонд закликав владу країни зберігати дисципліновану бюджетну політику для стабілізації державного боргу та підтримання зовнішніх резервів.

У глобальному прогнозі МВФ очікує світову інфляцію на рівні 4,7% у 2026 році, значною мірою через вищі ціни на енергоносії та продовольство. Фонд також відніс напруженість на Близькому Сході до ризиків для світової економіки. Мавританія експортує газ, золото та залізну руду; у її морському газовому проєкті Greater Tortue Ahmeyim, який реалізують спільно із Сенегалом, бере участь американська компанія Kosmos Energy.

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