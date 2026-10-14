Правящая непальская партия Rastriya Swatantra Party (RSP) предписала депутату Палаты представителей и члену центрального комитета Хагендре Сунару не исполнять обязанности на время внутреннего расследования. Дисциплинарная комиссия партии проверит обвинения в насилии, угрозах, возможном вымогательстве денег и подозрительных финансовых операциях, появившиеся после публикации аудиозаписей.

Как сообщает Kathmandu Post, партия назвала эти утверждения серьезными и чувствительными. В заявлении RSP указали, что придерживаются политики нулевой терпимости к преследованию женщин, злоупотреблению должностью и уголовным правонарушениям. По мнению партии, ограничения для Сунара должны защитить проверку и сохранить общественные стандарты.

Обвинения и отрицания

Еженедельник Jana Aastha опубликовал материал с аудиозаписями и данными о предполагаемых банковских операциях. Издание утверждает, что на записях мужчина, которого оно идентифицирует как Сунара, использует нецензурную лексику в отношении женщины, требует у нее деньги и угрожает ей убийством. Также там заявили, что он якобы получил интимные видео и фото, пообещав жениться, а затем шантажировал женщину.

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Эти обвинения не доказаны. Сунар отрицал, что на записях звучит его голос, и заявил в видеообращении, что материалы могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта или имитации голоса. Депутат сказал, что готов к проверке со стороны партии, парламента или государственных органов.

Позиция полиции

Полиция Непала пока не открыла формальное уголовное расследование, поскольку ожидает заявления от предполагаемой потерпевшей. В то же время правоохранители проводят предварительные проверки материалов, распространяемых в СМИ. Представитель полиции Аби Нараян Кафле заявил, что после подачи жалобы следователи смогут проверить подлинность аудио и, при наличии законных оснований, принять дальнейшие меры.

Сунар был избран в Палату представителей от округа Банке-3. Представители RSP заявили, что в зависимости от результатов внутренней проверки возможны санкции — от приостановления членства до процедуры отзыва.

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