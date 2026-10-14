国际货币基金组织将秘鲁2026年经济增长预测从4月份预测的2.8%上调至3%。更新后的评估在10月版《世界经济展望》中公布。The Rio Times报道。

国际货币基金组织预计，秘鲁经济将在2027年增长2.9%。2025年，该国GDP增长3.4%，因此该基金预计增长速度仅会小幅放缓。

通胀预测

根据国际货币基金组织的预测，秘鲁2026年的平均年通胀率将为3.8%。这高于该国央行1%至3%的目标区间。该基金预测，2027年通胀率将为2.6%。

4月份，国际货币基金组织预计秘鲁2026年的平均年通胀率为2.5%。根据该基金的估计，2025年该国消费者价格上涨了1.5%。

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地区比较

秘鲁的更新预测高于拉丁美洲若干最大经济体的预期增长率。国际货币基金组织预计，2026年巴西经济将增长2.2%，墨西哥将增长1.5%，智利将增长0.6%。

该基金预测，拉丁美洲和加勒比地区整体将在2026年增长2.3%，2027年增长2.5%。在南美国家中，国际货币基金组织预测委内瑞拉的增长率将高于秘鲁，为5%，巴拉圭为4.5%。

秘鲁是世界主要铜和黄金出口国之一。据Andina报道，秘鲁央行于9月因厄尔尼诺现象将其2026年增长预测下调至3.2%。

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