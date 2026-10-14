Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Peru na 2026 rok do 3% z 2,8% prognozowanych w kwietniu. Zaktualizowaną ocenę opublikowano w październikowym wydaniu World Economic Outlook. Informuje o tym The Rio Times.

Według szacunków MFW gospodarka Peru wzrośnie w 2027 roku o 2,9%. W 2025 roku PKB kraju wzrósł o 3,4%, dlatego fundusz oczekuje jedynie niewielkiego spowolnienia tempa wzrostu.

Prognoza inflacji

Średnioroczna inflacja w Peru w 2026 roku wyniesie, według prognozy MFW, 3,8%. Jest to wartość wyższa od docelowego przedziału banku centralnego kraju, wynoszącego od 1% do 3%. Na 2027 rok fundusz prognozuje inflację na poziomie 2,6%.

W kwietniu MFW oczekiwał, że średnioroczna inflacja w Peru wyniesie 2,5% w 2026 roku. W 2025 roku ceny konsumpcyjne w kraju wzrosły, według szacunków funduszu, o 1,5%.

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Porównanie w regionie

Zaktualizowana prognoza dla Peru przewyższa oczekiwane tempo wzrostu szeregu największych gospodarek Ameryki Łacińskiej. MFW oczekuje, że gospodarka Brazylii wzrośnie o 2,2%, Meksyku o 1,5%, a Chile o 0,6% w 2026 roku.

Dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów jako całości fundusz prognozuje wzrost o 2,3% w 2026 roku i o 2,5% w 2027 roku. Wśród krajów Ameryki Południowej MFW prognozuje wyższe niż w Peru tempo wzrostu dla Wenezueli — 5% — oraz Paragwaju — 4,5%.

Peru jest jednym z czołowych światowych eksporterów miedzi i złota. Według Andiny bank centralny Peru we wrześniu obniżył własną prognozę wzrostu na 2026 rok do 3,2% z powodu El Niño.

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