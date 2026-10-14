Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Перу на 2026 год до 3% с 2,8%, прогнозировавшихся в апреле. Обновленная оценка была опубликована в октябрьском выпуске World Economic Outlook. Об этом сообщает The Rio Times.

По оценке МВФ, в 2027 году экономика Перу вырастет на 2,9%. В 2025 году прирост ВВП страны составил 3,4%, поэтому фонд ожидает лишь незначительного замедления темпов роста.

Прогноз инфляции

Среднегодовая инфляция в Перу в 2026 году, согласно прогнозу МВФ, составит 3,8%. Это выше целевого диапазона центрального банка страны — от 1% до 3%. На 2027 год фонд прогнозирует инфляцию на уровне 2,6%.

В апреле МВФ ожидал среднегодовую инфляцию в Перу на уровне 2,5% в 2026 году. В 2025 году потребительские цены в стране, по оценке фонда, выросли на 1,5%.

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Сравнение в регионе

Обновленный прогноз для Перу превышает ожидаемые темпы роста ряда крупнейших экономик Латинской Америки. МВФ ожидает, что экономика Бразилии вырастет на 2,2%, Мексики — на 1,5%, а Чили — на 0,6% в 2026 году.

Для Латинской Америки и Карибского бассейна в целом фонд прогнозирует рост на 2,3% в 2026 году и на 2,5% в 2027 году. Среди стран Южной Америки МВФ прогнозирует более высокие, чем у Перу, темпы роста Венесуэле — 5% — и Парагваю — 4,5%.

Перу является одним из ведущих мировых экспортеров меди и золота. По данным Andina, центральный банк Перу в сентябре снизил собственный прогноз роста на 2026 год до 3,2% из-за Эль-Ниньо.

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