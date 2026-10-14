Фицо объявил о визите в Украину и переговорах с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 5 ноября во Львове состоятся межправительственные переговоры между Словакией и Украиной.

В то же время Братислава готовится к возобновлению переговоров с Россией.

По словам Фицо, 25 октября запланировано заседание совместной экономической комиссии Словакии и РФ. Дополнительных подробностей относительно повестки дня он не сообщил.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявлял о подготовке к возобновлению работы комиссии. В августе он провел онлайн-встречу с российским министром науки Валерием Фальковым, который находится под санкциями ЕС.

Источник: SME

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский Союз провести экстренный саммит из-за стремительного роста цен на топливо. Он заявил, что ЕС, по его мнению, недостаточно реагирует на последствия нефтяного кризиса для стран-членов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство его страны в НАТО является важным, однако он не хочет, чтобы Словакия была втянута в военный конфликт в случае применения статьи 5 Альянса.

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