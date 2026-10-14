МВФ підвищив прогноз зростання ВВП Перу до 3% у 2026 році — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання економіки Перу на 2026 рік до 3% із 2,8%, прогнозованих у квітні. Оновлену оцінку оприлюднили у жовтневому випуску World Economic Outlook. Про це повідомляє The Rio Times.

За оцінкою МВФ, у 2027 році економіка Перу зросте на 2,9%. У 2025 році приріст ВВП країни становив 3,4%, тож фонд очікує лише незначного уповільнення темпів зростання.

Прогноз інфляції

Середньорічна інфляція в Перу у 2026 році, за прогнозом МВФ, становитиме 3,8%. Це вище за цільовий діапазон центрального банку країни — від 1% до 3%. На 2027 рік фонд прогнозує інфляцію на рівні 2,6%.

У квітні МВФ очікував середньорічну інфляцію в Перу на рівні 2,5% у 2026 році. У 2025 році споживчі ціни в країні, за оцінкою фонду, зросли на 1,5%.

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Порівняння в регіоні

Оновлений прогноз для Перу перевищує очікувані темпи зростання низки найбільших економік Латинської Америки. МВФ очікує, що економіка Бразилії зросте на 2,2%, Мексики — на 1,5%, а Чилі — на 0,6% у 2026 році.

Для Латинської Америки та Карибського басейну загалом фонд прогнозує зростання на 2,3% у 2026 році та на 2,5% у 2027-му. Серед країн Південної Америки вищі за перуанські темпи зростання МВФ прогнозує Венесуелі — 5% — та Парагваю — 4,5%.

Перу є одним із провідних світових експортерів міді та золота. За даними Andina, центральний банк Перу у вересні знизив власний прогноз зростання на 2026 рік до 3,2% через Ель-Ніньйо.

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