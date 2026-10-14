Директор ФБР Патель прибыл в Москву

Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель 14 октября прибыл в Москву для встречи с представителями российской ФСБ.

Ранее американские законодатели предупреждали его о рисках этой поездки для национальной безопасности США.

О возможном визите Пателя в Россию еще в июле сообщало издание Politico. Ожидалось, что он также посетит Санкт-Петербург.

По данным Reuters, Патель налаживал новые каналы сотрудничества американских правоохранительных органов с российскими и китайскими структурами для борьбы с транснациональной преступностью. Это вызвало беспокойство в американском разведывательном сообществе из-за возможного изменения прежнего курса Вашингтона.

9 октября конгрессмены-демократы Джейми Раскин и Джим Хаймс призвали директора ФБР отказаться от поездки. Они напомнили об истории шпионских операций ФСБ против американских чиновников, российских кибератаках и вмешательстве Москвы в выборы в США.

Законодатели также потребовали провести закрытый брифинг для Конгресса, чтобы выяснить цель визита, запланированные встречи и меры по защите Пателя от возможного шпионажа.

Источник: Rai News

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