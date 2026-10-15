В Китае представительница Министерства иностранных дел Мао Нин призвала Соединенные Штаты прекратить посылать «неверные сигналы» сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня. Об этом она заявила во время регулярного брифинга для СМИ во вторник, сообщает ECNS.

Позиция китайского МИД

По словам Мао Нин, принцип одного Китая является базовой нормой международных отношений и преобладающим консенсусом международного сообщества. Она также назвала этот принцип политической основой отношений между Китаем и США.

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Призыв к США

Представительница заявила, что американская сторона должна придерживаться принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике. По ее словам, США должны осторожно подходить к тайваньскому вопросу и прекратить посылать «неверные сигналы» сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.

Заявление Мао Нин прозвучало на регулярном брифинге китайского внешнеполитического ведомства. В сообщении ECNS не приводятся дополнительные подробности обстоятельств, при которых представительница сделала это заявление.

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