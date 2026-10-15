W Chinach rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning wezwała Stany Zjednoczone do zaprzestania wysyłania „błędnych sygnałów” siłom separatystycznym opowiadającym się za niepodległością Tajwanu. Oświadczyła to podczas regularnego briefingu dla mediów we wtorek, informuje ECNS.

Stanowisko chińskiego MSZ

Według Mao Ning zasada jednych Chin jest podstawową normą stosunków międzynarodowych i dominującym konsensusem społeczności międzynarodowej. Nazwała ona również tę zasadę politycznym fundamentem relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel do USA

Rzeczniczka oświadczyła, że strona amerykańska powinna przestrzegać zasady jednych Chin oraz postanowień trzech wspólnych chińsko-amerykańskich komunikatów. Według niej USA powinny ostrożnie podchodzić do kwestii Tajwanu i zaprzestać wysyłania „błędnych sygnałów” siłom separatystycznym opowiadającym się za niepodległością Tajwanu.

Oświadczenie Mao Ning padło podczas regularnego briefingu chińskiego resortu spraw zagranicznych. W publikacji ECNS nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących okoliczności, w których rzeczniczka złożyła to oświadczenie.

Czytaj nas na