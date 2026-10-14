Przewodnik Michelin po raz pierwszy wyróżnił gwiazdkami restauracje w Australii: podczas ceremonii w Adelajdzie dziesięć lokali w Australii Południowej otrzymało po jednej gwiazdce, a Magill Estate Restaurant — dwie. Magill Estate Restaurant znajduje się z widokiem na winiarnię Penfolds.

Nagrody dla 11 restauracji

Po jednej gwiazdce Michelin otrzymały Anvers Restaurant, Maxwell Restaurant, Botanic, Arkhe, Esmay, Aurora at Ila, Hentley Farm, LVN Restaurant at Bird In Hand, Aptos i Skillogalee Barrel House.

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Nagrody ogłoszono w środę wieczorem podczas ceremonii na czerwonym dywanie w Adelaide Convention Centre. O wynikach przyznania gwiazdek informuje ABC News Australia.

Pierwsze gwiazdki Michelin w kraju

Międzynarodowy dyrektor Przewodnika Michelin Gwendal Poullennec nazwał wydarzenie historycznym kamieniem milowym i zaznaczył, że był to pierwszy przypadek, gdy przewodnik Michelin uznał restauracje w Australii. Pogratulował wszystkim lokalom wyróżnionym podczas ceremonii.

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