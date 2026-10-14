Гид Michelin впервые отметил звездами рестораны Австралии: на церемонии в Аделаиде десять заведений Южной Австралии получили по одной звезде, а Magill Estate Restaurant — две. Ресторан Magill Estate Restaurant расположен с видом на винодельню Penfolds.

Награды для 11 ресторанов

Одну звезду Michelin получили Anvers Restaurant, Maxwell Restaurant, Botanic, Arkhe, Esmay, Aurora at Ila, Hentley Farm, LVN Restaurant at Bird In Hand, Aptos и Skillogalee Barrel House.

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Награды объявили в среду вечером во время церемонии на красной дорожке в Adelaide Convention Centre. О результатах присуждения звезд сообщает ABC News Australia.

Первые звезды Michelin в стране

Международный директор Michelin Guide Гвендаль Пулленнек назвал событие исторической вехой и отметил, что это первый случай, когда гид Michelin признал рестораны в Австралии. Он поздравил все заведения, отмеченные во время церемонии.

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