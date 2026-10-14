米其林指南首次为澳大利亚餐厅授予星级：在阿德莱德举行的仪式上，南澳大利亚州十家餐厅各获得一星，Magill Estate Restaurant则获得两星。Magill Estate Restaurant坐落于俯瞰奔富酒庄的位置。

11家餐厅获奖

Anvers Restaurant、Maxwell Restaurant、Botanic、Arkhe、Esmay、Aurora at Ila、Hentley Farm、LVN Restaurant at Bird In Hand、Aptos和Skillogalee Barrel House各获得一颗米其林星。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

颁奖结果于周三晚间在Adelaide Convention Centre举行的红毯仪式上公布。澳大利亚广播公司新闻报道了星级评定结果。

该国首批米其林星级

米其林指南国际总监Gwendal Poullennec称此事为具有历史意义的里程碑，并指出，这是米其林指南首次认可澳大利亚的餐厅。他向所有在仪式上获表彰的餐厅表示祝贺。

关注我们在