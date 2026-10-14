Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) i Wietnam planują w niedzielę podpisać w Hanoi umowę o wolnym handlu. Do EFTA należą Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein, podaje TimesLIVE.

Podpisanie w Hanoi

W ceremonii ma wziąć udział szwajcarski minister gospodarki Guy Parmelin, który pełni również rotacyjną prezydencję w Szwajcarii i przebywa z wizytą w Azji. Rzecznik jego ministerstwa potwierdził planowane podpisanie umowy, podobnie jak dwóch urzędników w Hanoi.

Negocjacje między Wietnamem a EFTA rozpoczęły się w 2012 roku. Po długiej przerwie wznowiono je w ubiegłym roku w obliczu globalnych napięć związanych z amerykańskimi cłami, a zakończono w lipcu. Urzędnicy w Hanoi wcześniej informowali, że umowę planowano zawrzeć w październiku, a dokładną datę miano ustalić z uwzględnieniem harmonogramów przywódców.

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Co obejmuje umowa

W lipcu EFTA poinformowała, że porozumienie będzie regulować zasady pochodzenia towarów, inwestycje, prawa własności intelektualnej, konkurencję, środki ochronne w handlu i zamówienia publiczne.

Zatrzymanie aktywistów

We wrześniu władze Wietnamu poinformowały o zatrzymaniu trzech aktywistów podejrzanych o terroryzm, wśród których był obywatel Norwegii Nguyen Duc Tuan. Wietnamskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego twierdzi, że 18 września zostali zatrzymani podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy z Kambodży do Wietnamu, i określa ich jako członków prodemokratycznej grupy Viet Tan, którą komunistyczny rząd kraju uznał za organizację terrorystyczną.

Viet Tan oświadczyła, że mężczyźni zostali uprowadzeni w Kambodży. Kambodżańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że lokalne władze nie aresztowały aktywistów i nie mają danych o ich wyjeździe z kraju. Human Rights Watch wezwała do natychmiastowego uwolnienia trzech aktywistów, którzy, według organizacji, zniknęli w Kambodży.

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