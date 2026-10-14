Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Вьетнам планируют в воскресенье подписать в Ханое соглашение о свободной торговле. В ЕАСТ входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, сообщает TimesLIVE.

Подписание в Ханое

В церемонии должен принять участие министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, который также занимает ротационное президентство в Швейцарии и находится с визитом в Азии. Представитель его министерства подтвердил запланированное подписание, как и двое чиновников в Ханое.

Переговоры между Вьетнамом и ЕАСТ начались в 2012 году. После длительной паузы их возобновили в прошлом году на фоне глобальной напряженности из-за американских тарифов и завершили в июле. Ранее чиновники в Ханое заявляли, что соглашение планируют заключить в октябре, а точную дату будут определять с учетом графиков лидеров.

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Что охватывает соглашение

В июле ЕАСТ сообщала, что договоренность будет регулировать правила происхождения товаров, инвестиции, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, защитные меры в торговле и государственные закупки.

Задержание активистов

В сентябре власти Вьетнама заявили о задержании трех активистов по подозрению в терроризме, среди которых был гражданин Норвегии Нгуен Дык Туан. Министерство общественной безопасности Вьетнама утверждает, что 18 сентября их задержали при попытке незаконно пересечь границу из Камбоджи во Вьетнам, и называет их членами продемократической группы Viet Tan, которую коммунистическое правительство страны признало террористической организацией.

Viet Tan заявила, что мужчин похитили в Камбодже. Министерство внутренних дел Камбоджи сообщило, что местные власти не арестовывали активистов и не имеют записей об их выезде из страны. Human Rights Watch призвала немедленно освободить трех активистов, которые, по данным организации, исчезли в Камбодже.

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