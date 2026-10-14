欧洲自由贸易联盟（EFTA）和越南计划于周日在河内签署自由贸易协定。EFTA成员包括瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登，TimesLIVE报道。

在河内签署

瑞士经济部长居伊·帕姆兰预计将参加仪式。他还担任瑞士轮值主席，目前正在亚洲访问。其所在部门的一名发言人证实了计划中的签署，两名河内官员也予以证实。

越南与EFTA之间的谈判始于2012年。在长期中断后，谈判于去年在美国关税引发的全球紧张局势背景下恢复，并于7月结束。河内官员此前表示，该协议计划在10月达成，具体日期将根据领导人的日程确定。

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协议涵盖内容

EFTA在7月表示，该安排将规范原产地规则、投资、知识产权、竞争、贸易保障措施和政府采购。

活动人士被拘留

9月，越南当局表示，已以涉嫌恐怖主义为由拘留三名活动人士，其中包括挪威公民阮德俊。越南公安部称，他们于9月18日在试图从柬埔寨非法越境进入越南时被拘留，并称他们是支持民主的越新党（Viet Tan）成员。该国共产党政府已将该组织认定为恐怖组织。

越新党表示，这些男子在柬埔寨遭绑架。柬埔寨内政部表示，当地政府没有逮捕这些活动人士，也没有他们离境的记录。人权观察呼吁立即释放这三名活动人士；该组织称，他们在柬埔寨失踪。

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