Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu w Islamabadzie oddalił wniosek byłej pierwszej damy Bushry Bibi o zawieszenie siedmioletniego wyroku w sprawie Al-Qadir Trust. Wyrok wydał wobec niej 17 stycznia 2025 roku Sąd ds. Rozliczalności. Informuje o tym Dawn.

Sprawę rozpatrywał skład dwóch sędziów pod przewodnictwem prezesa sądu Aminuddina Khana, w którego skład wszedł również sędzia Ali Baqar Najafi. Przed ogłoszeniem decyzji skład odroczył jej ogłoszenie i zobowiązał adwokata Bushry Bibi, Salmana Safdara, do przedstawienia pisemnych argumentów. Sąd ma później opublikować szczegółowe postanowienie o oddaleniu wniosku.

Argumenty obrony

W apelacji Bushra Bibi powołała się na swój stan zdrowia oraz na fakt, że jest kobietą, uzasadniając prawo do zawieszenia kary przepisami pakistańskiego kodeksu postępowania karnego. Jej adwokat oświadczył, że wzrok jego klientki szybko się pogarsza, co, według niego, zagraża jej pozostałemu widzeniu.

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Obrona twierdziła również, że Krajowe Biuro ds. Rozliczalności przez 13 miesięcy wielokrotnie wnioskowało o odroczenie rozprawy i sprzeciwiało się zawieszeniu wyroku. Prezes sądu poprosił adwokata, aby nie przechodził do meritum sprawy, ponieważ na tym etapie sąd rozpatrywał wyłącznie kwestię zawieszenia kary.

Twierdzenia dotyczące warunków osadzenia

W apelacji obrona oświadczyła, że administracja więzienia Adiala rzekomo nie wykonała zarządzenia Wysokiego Sądu w Islamabadzie dotyczącego spotkania Bushry Bibi z adwokatem. W skardze twierdzono również, że Bushra Bibi i jej mąż, uwięziony były premier Imran Khan, są bezprawnie przetrzymywani w odosobnieniu oraz że ogranicza się ich kontakty z rodziną, prawnikami i innymi odwiedzającymi.

Obrona oświadczyła, że po operacji oka 17 kwietnia 2026 roku Bushra Bibi została odesłana do więzienia bez specjalistycznego nadzoru medycznego. W apelacji zakwestionowano również twierdzenie oskarżenia, że ona i Imran Khan otrzymali za pośrednictwem Farhat Shahzadi 240 kanałów ziemi dla osobistych korzyści. Obrona nalegała, że dowody nie potwierdzają uzyskania przez Bushrę Bibi osobistych korzyści z tej transakcji.

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