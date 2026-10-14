巴基斯坦伊斯兰堡联邦宪法法院驳回了前第一夫人布什拉·比比要求暂停执行其在Al-Qadir Trust案中7年刑期的请求。问责法院于2025年1月17日对她作出判决。《黎明报》报道。

此案由首席大法官阿米努丁·汗主持的两名法官组成的合议庭审理，法官阿里·巴卡尔·纳贾菲也是合议庭成员。在宣布决定前，合议庭保留了裁决，并要求布什拉·比比的律师萨尔曼·萨夫达尔提交书面辩论意见。法院将于稍后公布驳回该请求的详细裁定。

辩方论点

布什拉·比比在上诉中援引其健康状况及其女性身份，根据巴基斯坦《刑事诉讼法典》的规定主张有权暂停执行刑罚。她的律师称，她的视力正在迅速恶化，据其所言，这威胁到她的剩余视力。

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辩方还称，国家问责局在13个月内多次请求延期审理，并反对暂停执行判决。首席大法官要求律师不要转入案件实体审理，因为法院在此阶段仅审议暂停执行刑罚的问题。

关于羁押条件的说法

辩方在上诉中称，阿迪亚拉监狱管理部门据称没有执行伊斯兰堡高等法院关于布什拉·比比与律师会面的命令。申诉还称，布什拉·比比及其丈夫、被监禁的前总理伊姆兰·汗被非法单独监禁，他们与家人、律师及其他访客的联系受到限制。

辩方称，在2026年4月17日接受眼部手术后，布什拉·比比在没有专门医疗监督的情况下被送回监狱。上诉还对控方的说法提出异议，即她和伊姆兰·汗通过法尔哈特·沙赫扎迪获得了240卡纳尔土地以谋取个人利益。辩方坚持认为，证据并未证实布什拉·比比从该交易中获得个人利益。

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