Федеральный конституционный суд Пакистана в Исламабаде отклонил ходатайство бывшей первой леди Бушры Биби о приостановлении семилетнего приговора по делу Al-Qadir Trust. Приговор ей 17 января 2025 года вынес Суд по вопросам подотчётности. Об этом сообщает Dawn.

Дело рассматривала коллегия из двух судей во главе с главным судьёй Аминуддином Ханом, в которую также вошёл судья Али Бакар Наджафи. Перед объявлением решения коллегия оставила его без объявления и обязала адвоката Бушры Биби Салмана Сафдара представить письменные аргументы. Подробное постановление об отклонении ходатайства суд должен опубликовать позднее.

Аргументы защиты

В апелляции Бушра Биби ссылалась на состояние здоровья и на то, что она является женщиной, обосновывая право на приостановление наказания положениями Уголовно-процессуального кодекса Пакистана. Её адвокат заявил о быстром ухудшении зрения подзащитной, которое, по его словам, угрожает её остаточному зрению.

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Защита также утверждала, что Национальное бюро подотчётности в течение 13 месяцев неоднократно просило отложить рассмотрение и возражало против приостановления приговора. Главный судья попросил адвоката не переходить к рассмотрению существа дела, поскольку на этом этапе суд рассматривал только вопрос приостановления наказания.

Заявления об условиях содержания

В апелляции защита заявила, что администрация тюрьмы Адиала якобы не выполнила распоряжение Высокого суда Исламабада о встрече Бушры Биби с адвокатом. В жалобе также утверждалось, что Бушру Биби и её мужа, заключённого бывшего премьер-министра Имрана Хана, незаконно содержат в одиночном заключении и ограничивают их контакты с семьёй, адвокатами и другими посетителями.

Защита заявляла, что после операции на глазу 17 апреля 2026 года Бушру Биби вернули в тюрьму без специального медицинского наблюдения. В апелляции также оспаривалось утверждение обвинения о том, что она и Имран Хан через Фархат Шахзади получили 240 каналов земли для личной выгоды. Защита настаивала, что доказательства не подтверждают получения Бушрой Биби личной выгоды от этой сделки.

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