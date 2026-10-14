Суд Пакистану відмовив Бушрі Бібі у призупиненні 7-річного вироку — Dawn

Федеральний конституційний суд Пакистану в Ісламабаді відхилив клопотання колишньої першої леді Бушри Бібі про призупинення семирічного вироку у справі Al-Qadir Trust. Вирок їй 17 січня 2025 року виніс Суд з питань підзвітності. Про рішення повідомляє Dawn.

Справу розглядала колегія з двох суддів на чолі з головним суддею Амінуддіном Ханом, до якої також увійшов суддя Алі Бакар Наджафі. Перед оголошенням рішення колегія залишила його без оголошення та зобов’язала адвоката Бушри Бібі Салмана Сафдара подати письмові аргументи. Детальну постанову про відхилення клопотання суд має оприлюднити пізніше.

Аргументи захисту

В апеляції Бушра Бібі посилалася на стан здоров’я та на те, що вона є жінкою, обґрунтовуючи право на призупинення покарання положеннями Кримінально-процесуального кодексу Пакистану. Її адвокат заявив про швидке погіршення стану зору підзахисної, яке, за його словами, загрожує її залишковому зору.

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Захист також стверджував, що Національне бюро підзвітності впродовж 13 місяців неодноразово просило відкласти розгляд і заперечувало проти призупинення вироку. Головний суддя попросив адвоката не переходити до розгляду суті справи, оскільки на цьому етапі суд розглядав лише питання призупинення покарання.

Заяви про умови утримання

В апеляції захист заявив, що адміністрація в’язниці Адіала нібито не виконала розпорядження Високого суду Ісламабада щодо зустрічі Бушри Бібі з адвокатом. Також у скарзі стверджувалося, що Бушру Бібі та її чоловіка, ув’язненого колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана, незаконно утримують в одиночному ув’язненні й обмежують їхні контакти з родиною, адвокатами та іншими відвідувачами.

Захист заявляв, що після операції на оці 17 квітня 2026 року Бушру Бібі повернули до в’язниці без спеціального медичного нагляду. В апеляції також заперечували твердження обвинувачення, що вона та Імран Хан через Фархат Шахзаді отримали 240 каналів землі для особистої вигоди. Захист наполягав, що докази не підтверджують отримання Бушрою Бібі особистої вигоди від цієї операції.

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