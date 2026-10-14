W RPA dwie pokrzywdzone sprzeciwiły się zwolnieniu za kaucją byłego zastępcy szefa krajowej policji Shadracka Sibiyi. Postawiono mu zarzuty, między innymi zgwałcenia 18-latki, handlu ludźmi oraz groomingu seksualnego 16-latki. Podczas rozpatrywania wniosku o kaucję sąd wysłuchał pisemnych oświadczeń obu pokrzywdzonych, informuje TimesLIVE.

Oświadczenie 18-letniej pokrzywdzonej

18-letnia pokrzywdzona, oznaczona w dokumentach sądowych inicjałami MC w celu ochrony jej tożsamości, oświadczyła, że stale obawia się o swoje bezpieczeństwo i ma myśli samobójcze. Według niej powiedziała śledczej, że jeśli Sibiya zostanie zwolniony za kaucją, może wydarzyć się coś gorszego niż to, czego wcześniej doświadczyła.

MC zaznaczyła również, że z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa zmienił się styl życia jej rodziny. Oświadczyła, że omawiała swoje obawy z bliską przyjaciółką w wiadomościach WhatsApp i ma potwierdzenie tych rozmów.

Obawy drugiej pokrzywdzonej

16-letnia pokrzywdzona, oznaczona w dokumentach jako ZM, powiedziała sądowi, że obawia się o siebie i swoją rodzinę. Według niej lęk nasilił się po tym, jak śledcza zapytała ją o możliwość zwolnienia oskarżonego.

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ZM powiązała swoje obawy z tym, że Sibiya wcześniej zajmował wysokie stanowisko w policji, a także z rzekomymi groźbami wobec jej ojca po tym, jak powiedziała mu o sprawie. Twierdzenia te są oświadczeniami pokrzywdzonej.

Twierdzenia o możliwym nacisku na świadków

W oświadczeniu MC wskazano również, że przedstawiciele obrony rzekomo zwrócili się do jednej z jej przyjaciółek z prośbą o złożenie zeznań sprzecznych z jej relacją. Sąd usłyszał, że prokuraturę poinformowano o możliwej próbie uzyskania takich zeznań, a także o tym, że obrona znała miejsce pobytu świadka.

Prokuratura sprzeciwia się kaucji, powołując się między innymi na bezpieczeństwo pokrzywdzonych i ryzyko wpływania na świadków. Rozpatrywanie wniosku Shadracka Sibiyi o zwolnienie za kaucją trwa.

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