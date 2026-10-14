В ЮАР две заявительницы выступили против освобождения под залог бывшего заместителя руководителя национальной полиции Шадрака Сибии. Ему предъявлены обвинения, в частности в изнасиловании 18-летней девушки, торговле людьми и сексуальном груминге 16-летней. Во время рассмотрения ходатайства о залоге суд заслушал письменные заявления обеих потерпевших, сообщает TimesLIVE.

Заявление 18-летней потерпевшей

18-летняя заявительница, обозначенная в судебных документах инициалами MC для защиты ее личности, заявила, что постоянно опасается за свою безопасность и имеет суицидальные мысли. По ее словам, она сообщила следовательнице, что в случае освобождения Сибии под залог может произойти нечто худшее, чем пережитое ею ранее.

MC также отметила, что из-за рисков для безопасности изменился образ жизни ее семьи. Она заявила, что обсуждала свои страхи с близкой подругой в переписке WhatsApp и имеет подтверждение этих разговоров.

Опасения второй заявительницы

16-летняя заявительница, обозначенная в документах как ZM, сообщила суду, что боится за себя и свою семью. По ее словам, тревога усилилась после того, как следовательница спросила ее о возможности освобождения обвиняемого.

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ZM связала свои опасения с тем, что Сибия ранее занимал высокую должность в полиции, а также с предполагаемыми угрозами ее отцу после того, как она сообщила ему о деле. Эти утверждения являются заявлениями потерпевшей.

Заявления о возможном давлении на свидетелей

В заявлении MC также говорится, что представители защиты якобы обратились к одной из ее подруг с просьбой дать показания, противоречащие ее свидетельствам. Суд услышал, что прокуратуру проинформировали о вероятной попытке получить такие показания, а также о том, что защита знала местонахождение свидетельницы.

Прокуратура возражает против залога, ссылаясь, в частности, на безопасность заявительниц и риск влияния на свидетелей. Рассмотрение ходатайства Шадрака Сибии об освобождении под залог продолжается.

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