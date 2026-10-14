Ексзаступник глави поліції Сібія просить заставу, потерпілі проти — TimesLIVE

У ПАР дві заявниці виступили проти звільнення під заставу колишнього заступника керівника національної поліції Шадрака Сібії. Йому висунули обвинувачення, зокрема у зґвалтуванні 18-річної, торгівлі людьми та сексуальному грумінгу 16-річної. Під час розгляду клопотання про заставу суд заслухав письмові заяви обох потерпілих, повідомляє TimesLIVE.

Заява 18-річної потерпілої

18-річна заявниця, яку в судових документах позначено ініціалами MC для захисту її особи, заявила, що постійно боїться за свою безпеку та має суїцидальні думки. За її словами, вона повідомила слідчій, що в разі звільнення Сібії під заставу може статися щось гірше за пережите нею раніше.

MC також зазначила, що через безпекові ризики змінився спосіб життя її родини. Вона заявила, що обговорювала свої страхи з близькою подругою в листуванні WhatsApp і має підтвердження цих розмов.

Побоювання другої заявниці

16-річна заявниця, позначена в документах як ZM, повідомила суду, що боїться за себе та свою родину. За її словами, тривога посилилася після того, як слідча запитала її про можливість звільнення обвинуваченого.

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ZM пов'язала свої побоювання з тим, що Сібія раніше обіймав високу посаду в поліції, а також із нібито погрозами її батькові після того, як вона повідомила йому про справу. Ці твердження є заявами потерпілої.

Заяви про можливий тиск на свідків

У заяві MC також ідеться, що представники захисту нібито зверталися до однієї з її подруг із проханням дати показання, які суперечили б її свідченням. Суд почув, що прокуратуру поінформували про ймовірну спробу отримати такі свідчення, а також про те, що захист знав місцезнаходження свідки.

Прокуратура заперечує проти застави, посилаючись, зокрема, на безпеку заявниць і ризик впливу на свідків. Розгляд клопотання Шадрака Сібії про звільнення під заставу триває.

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