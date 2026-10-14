在南非，两名申诉人反对前国家警察副局长沙德拉克·西比亚获准保释。他被控多项罪名，包括强奸一名18岁女子、贩运人口以及对一名16岁少女实施性诱骗。在保释申请审理期间，法院听取了两名受害人的书面陈述，TimesLIVE报道。

18岁受害人的陈述

这名18岁的申诉人在法院文件中以缩写MC标示，以保护其身份。她表示，自己持续担心人身安全，并有自杀念头。她说，她曾告诉女调查员，如果西比亚获准保释，可能会发生比她此前所经历的更糟糕的事情。

MC还表示，由于安全风险，她家人的生活方式已经改变。她称，自己曾在WhatsApp聊天记录中与一名密友谈及恐惧，并拥有这些谈话的证明。

第二名申诉人的担忧

在文件中被标示为ZM的16岁申诉人告诉法院，她担心自己和家人的安全。她说，在女调查员询问她被告获释的可能性后，她的焦虑加剧。

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ZM将她的担忧与西比亚此前在警界担任高级职务联系起来，也与她在将案件告知父亲后其父亲据称受到威胁有关。这些说法是受害人的陈述。

关于可能向证人施压的说法

MC的陈述还称，辩方代表据称曾联系她的一名朋友，请求其作出与她证词相矛盾的陈述。法院获悉，检方已被告知有人可能试图获取此类证词，以及辩方知晓该证人的下落。

检方反对保释，理由包括申诉人的安全以及影响证人的风险。对沙德拉克·西比亚保释申请的审理仍在进行中。

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