英国当局正在使用人工智能工具实施一项囚犯提前释放计划，约4500人将在服满判决刑期前获释。正如The National报道，该计划分两个阶段已于10月释放了1350人，后续释放计划将每月进行，直至明年夏季。

人工智能加快缓刑服务机构的决策

英国国家审计署表示，Justice Transcribe系统有助于加快缓刑服务机构在提前释放程序中的决策。该机构称，引入人工智能让工作人员拥有更多工作时间，这直接有助于保护公众和囚犯的改造。

该计划规定，在服完三分之一监禁刑期后获释的人员，将在随后三分之一的刑期内接受社区强化监管。其规定还要求他们在服满刑期五分之三前佩戴电子监控设备。在刑期最后三分之一期间，将不再对他们实施主动监管。

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对监狱床位的警告

智库政府研究所表示，由于缓刑服务机构工作中的瓶颈，政府政策面临风险。该组织警告称，提前释放规则的例外情况以及空余牢房储备的减少，可能使该系统失去备用容量，并迫使当局在新牢房建成之前采取紧急措施。

保守党司法事务发言人尼克·蒂莫西批评了政府政策。他表示，工党政府此前曾承诺对所有获释囚犯使用电子监控设备，但如今并未说明实际有多少人获得了此类设备。

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