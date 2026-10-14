В Великобритании власти используют инструменты искусственного интеллекта для реализации программы досрочного освобождения заключённых, согласно которой примерно 4500 человек должны выйти на свободу до окончания назначенных сроков. Как сообщает The National, в октябре в рамках двух этапов программы уже освободили 1350 человек, а дальнейшие освобождения планируют проводить ежемесячно до следующего лета.

ИИ ускоряет решения службы пробации

Национальное аудиторское управление Великобритании сообщило, что система Justice Transcribe помогает ускорять принятие решений службой пробации в процессе досрочного освобождения. По данным ведомства, внедрение ИИ даёт сотрудникам больше времени для работы, что непосредственно способствует защите общества и реабилитации заключённых.

Программа предусматривает, что люди, освобождаемые после отбытия трети срока в тюрьме, следующую треть наказания будут находиться под усиленным надзором в сообществе. Её правила также предусматривают ношение электронного устройства мониторинга до отбытия трёх пятых срока. В последнюю треть наказания активный надзор за ними осуществляться не будет.

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Предупреждения о местах в тюрьмах

Аналитический центр Institute for Government заявил, что правительственная политика оказалась под угрозой из-за узких мест в работе службы пробации. Организация предупредила, что исключения из правил досрочного освобождения и сокращение резерва свободных камер могут лишить систему запаса мест и вынудить власти принять экстренные меры ещё до строительства новых камер.

Представитель Консервативной партии по вопросам юстиции Ник Тимоти раскритиковал политику правительства. Он заявил, что лейбористское правительство ранее обещало применять электронные устройства мониторинга ко всем освобождённым заключённым, но теперь не сообщает, сколько людей фактически получили такие устройства.

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