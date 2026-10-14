W Wielkiej Brytanii władze wykorzystują narzędzia sztucznej inteligencji do realizacji programu wcześniejszego zwalniania więźniów, w ramach którego około 4500 osób ma odzyskać wolność przed zakończeniem orzeczonych kar. Jak podaje The National, w październiku w dwóch etapach programu zwolniono już 1350 osób, a kolejne zwolnienia mają odbywać się co miesiąc do przyszłego lata.

AI przyspiesza decyzje służby kuratorskiej

Brytyjskie Krajowe Biuro Kontroli poinformowało, że system Justice Transcribe pomaga przyspieszać podejmowanie decyzji przez służbę kuratorską w procesie wcześniejszego zwalniania. Według urzędu wdrożenie AI daje pracownikom więcej czasu na pracę, co bezpośrednio przyczynia się do ochrony społeczeństwa i resocjalizacji więźniów.

Program zakłada, że osoby zwalniane po odbyciu jednej trzeciej kary więzienia będą przez kolejną jedną trzecią kary podlegać wzmocnionemu nadzorowi w społeczności. Jego zasady przewidują również noszenie elektronicznego urządzenia monitorującego do momentu odbycia trzech piątych kary. W ostatniej jednej trzeciej kary nie będą one objęte aktywnym nadzorem.

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Ostrzeżenia dotyczące miejsc w więzieniach

Think tank Institute for Government oświadczył, że polityka rządu znalazła się pod zagrożeniem z powodu wąskich gardeł w pracy służby kuratorskiej. Organizacja ostrzegła, że wyjątki od zasad wcześniejszego zwalniania oraz zmniejszająca się rezerwa wolnych cel mogą pozbawić system zapasu miejsc i zmusić władze do podjęcia nadzwyczajnych działań jeszcze przed wybudowaniem nowych cel.

Rzecznik Partii Konserwatywnej ds. sprawiedliwości Nick Timothy skrytykował politykę rządu. Stwierdził, że rząd Partii Pracy wcześniej obiecał stosować elektroniczne urządzenia monitorujące wobec wszystkich zwalnianych więźniów, lecz obecnie nie informuje, ile osób faktycznie otrzymało takie urządzenia.

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