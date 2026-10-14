У Великій Британії влада використовує інструменти штучного інтелекту для реалізації програми дострокового звільнення ув’язнених, за якою приблизно 4500 людей мають вийти на волю до завершення призначених строків. Як повідомляє The National, у жовтні у межах двох етапів програми вже звільнили 1350 осіб, а подальші звільнення планують проводити щомісяця до наступного літа.

ШІ прискорює рішення служби пробації

Національне аудиторське управління Великої Британії повідомило, що система Justice Transcribe допомагає пришвидшувати ухвалення рішень службою пробації в процесі дострокового звільнення. За даними відомства, запровадження ШІ дає працівникам більше часу для роботи, що безпосередньо сприяє захисту громадськості та реабілітації ув’язнених.

Програма передбачає, що люди, яких звільняють після відбуття третини строку у в’язниці, наступну третину покарання перебуватимуть під посиленим наглядом у громаді. Її правила також передбачають носіння електронного пристрою моніторингу до моменту відбуття трьох п’ятих строку. В останню третину покарання активний нагляд за ними не здійснюватиметься.

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Застереження щодо місць у в’язницях

Аналітичний центр Institute for Government заявив, що урядова політика опинилася під загрозою через вузькі місця у роботі служби пробації. Організація попередила, що винятки з правил дострокового звільнення та скорочення резерву вільних камер можуть позбавити систему запасу місць і змусити владу вживати екстрених заходів ще до будівництва нових камер.

Речник Консервативної партії з питань юстиції Нік Тімоті розкритикував урядову політику. Він заявив, що уряд лейбористів раніше обіцяв застосовувати електронні пристрої моніторингу до всіх звільнених ув’язнених, але тепер не повідомляє, скільки людей фактично отримали такі пристрої.

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