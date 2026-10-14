美国社会保障金将在2027年上涨3.6%——《卫报》

美国社会保障金领取者将在2027年通过生活成本调整获得3.6%的增幅。退休金平均每月将增加75美元，《卫报》报道。

何时开始发放

据美国社会保障署称，近7200万名社会保障金领取者将从2027年1月起领取增加后的金额。约730万名补充保障收入（SSI）领取者预计将从2026年12月31日起获得提高后的款项。

社会保障署署长弗兰克·比西尼亚诺表示，此次福利调整将影响7600万美国人，并旨在为他们提供更大的财务稳定性。

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通胀与老年人支出

根据美国劳工统计局的数据，9月消费者价格同比上涨3.7%，8月为3.4%。这是自通胀在5月达到4.2%的三年高点以来的最高水平。根据所引数据，汽油价格较去年上涨34%，取暖油上涨74%，机票价格上涨22.4%。

公共组织老年人联盟主任香农·本顿告诉NBC，多年来老年人的支出增长速度快于其福利金。她表示，新的调整将带来“一点回旋余地”，但无法弥补人们在这十年间遭受的损失。

皮尤研究中心的一项新调查显示，44%的美国人在过去一年中难以支付至少一项基本需求——医疗保健、交通、住房或食品。另有61%的受访者认为，美国的经济不平等程度过高。

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