В США получателям выплат по социальному обеспечению в 2027 году повысят выплаты на 3,6% в рамках корректировки с учетом стоимости жизни. В среднем пенсионные выплаты вырастут на 75 долларов в месяц, сообщает The Guardian.

Когда начнутся выплаты

По данным Администрации социального обеспечения США, почти 72 миллиона получателей выплат по социальному обеспечению будут получать увеличенные суммы с января 2027 года. Около 7,3 миллиона получателей дополнительного социального дохода (SSI) должны получить повышенные выплаты с 31 декабря 2026 года.

Комиссар Администрации социального обеспечения Фрэнк Бисиньяно заявил, что корректировка выплат затронет 76 миллионов американцев и должна обеспечить им большую финансовую стабильность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инфляция и расходы пожилых людей

По данным Бюро статистики труда США, в сентябре потребительские цены выросли на 3,7% в годовом выражении после 3,4% в августе. Это самый высокий показатель с тех пор, как инфляция достигла трехлетнего пика в 4,2% в мае. Согласно приведенным данным, цены на бензин выросли на 34% по сравнению с прошлым годом, мазут подорожал на 74%, а авиабилеты — на 22,4%.

Директор общественной организации Senior Citizens League Шеннон Бентон заявила NBC, что расходы пожилых людей годами росли быстрее, чем их выплаты. По ее словам, новая корректировка даст «немного пространства для маневра», но не компенсирует потери, которые люди понесли в течение этого десятилетия.

Новый опрос Pew Research показал, что 44% американцев в течение последнего года испытывали трудности с оплатой по меньшей мере одной базовой потребности — медицинской помощи, транспорта, жилья или продуктов питания. Еще 61% респондентов считает, что экономическое неравенство в США чрезмерно.

Читай нас в