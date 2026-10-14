W Stanach Zjednoczonych odbiorcy świadczeń z Social Security otrzymają w 2027 roku podwyżkę o 3,6% w ramach korekty uwzględniającej koszty utrzymania. Średnio świadczenia emerytalne wzrosną o 75 dolarów miesięcznie, informuje The Guardian.

Kiedy rozpoczną się wypłaty

Według amerykańskiej Administracji Social Security niemal 72 miliony odbiorców świadczeń Social Security będzie otrzymywać zwiększone kwoty od stycznia 2027 roku. Około 7,3 miliona odbiorców Supplemental Security Income (SSI) ma otrzymać wyższe świadczenia od 31 grudnia 2026 roku.

Komisarz Administracji Social Security Frank Bisignano oświadczył, że korekta świadczeń obejmie 76 milionów Amerykanów i ma zapewnić im większą stabilność finansową.

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Inflacja i wydatki osób starszych

Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy ceny konsumpcyjne we wrześniu wzrosły o 3,7% rok do roku, po wzroście o 3,4% w sierpniu. Jest to najwyższy wskaźnik od czasu, gdy inflacja osiągnęła trzyletni szczyt 4,2% w maju. Według przytoczonych danych ceny benzyny wzrosły o 34% w porównaniu z ubiegłym rokiem, olej opałowy podrożał o 74%, a bilety lotnicze o 22,4%.

Dyrektorka organizacji społecznej Senior Citizens League Shannon Benton powiedziała NBC, że wydatki osób starszych od lat rosły szybciej niż ich świadczenia. Jak stwierdziła, nowa korekta da „nieco pola do manewru”, ale nie zrekompensuje strat, których ludzie doznali w ciągu tej dekady.

Nowe badanie Pew Research wykazało, że 44% Amerykanów w ciągu ostatniego roku miało trudności z opłaceniem co najmniej jednej podstawowej potrzeby — opieki medycznej, transportu, mieszkania lub żywności. Kolejne 61% respondentów uważa, że nierówność ekonomiczna w USA jest nadmierna.

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