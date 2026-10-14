肯尼亚确认了第二例埃博拉病毒感染病例。患者是一名39岁男子，是首名患者的近亲；首名患者从刚果民主共和国抵达肯尼亚后死亡。据BBC新闻报道，该男子在周二发病时已处于隔离状态。

两例病例存在关联

肯尼亚卫生部表示，及早发现疾病提高了患者康复的机会，并限制了病毒传播给其他人的风险。该部门强调，两例病例相互关联，没有证据表明感染已在更广泛的社区中传播。公众被呼吁保持冷静，同时保持警惕。

首名患者是一名40岁的肯尼亚公民，于10月5日死亡。他在被送往内罗毕一家医院后不久被诊断出感染埃博拉病毒。该男子从刚果民主共和国经乌干达前往肯尼亚，但其疾病在旅途中未被发现。

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追踪密切接触者

首名患者死亡后，医务人员确认了128名曾与其接触的人。截至周二，其中113人已被找到，108人在肯尼亚接受隔离。对其余15名接触者的搜寻仍在继续。

埃博拉的潜伏期为2至21天，因此接触过病毒的人可能要数周后才会发病。该病毒通过接触受感染的体液传播，包括血液或呕吐物。

刚果民主共和国自5月开始的疫情由相对罕见的Bundibugyo型埃博拉病毒引起。目前尚无获批准的疫苗或治疗方法，但试验仍在进行。今年，刚果民主共和国已有超过4000人死于埃博拉。

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