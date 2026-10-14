W Kenii potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Pacjentem jest 39-letni mężczyzna, bliski krewny pierwszego chorego, który zmarł po przybyciu do kraju z Demokratycznej Republiki Konga. Według BBC News, mężczyzna był już objęty kwarantanną, gdy we wtorek zachorował.

Oba przypadki są powiązane

Ministerstwo Zdrowia Kenii oświadczyło, że wczesne wykrycie choroby zwiększyło szanse pacjenta na wyzdrowienie i ograniczyło ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby. Resort podkreślił, że oba przypadki są ze sobą powiązane i nie ma dowodów na rozprzestrzenianie się infekcji w szerszej społeczności. Ludność wezwano do zachowania spokoju, a jednocześnie czujności.

Pierwszy pacjent, 40-letni obywatel Kenii, zmarł 5 października. Krótko po przyjęciu do szpitala w Nairobi zdiagnozowano u niego Ebolę. Mężczyzna podróżował z DR Konga przez Ugandę do Kenii, jednak jego choroby nie wykryto podczas podróży.

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Śledzenie kontaktów

Po śmierci pierwszego chorego medycy zidentyfikowali 128 osób, które miały z nim kontakt. Według stanu na wtorek udało się odnaleźć 113 z nich, a 108 osób przebywało na kwarantannie w Kenii. Poszukiwania pozostałych 15 osób kontaktowych trwają.

Okres inkubacji Eboli wynosi od dwóch do 21 dni, dlatego osoby narażone na kontakt z wirusem mogą zachorować dopiero po kilku tygodniach. Wirus przenosi się przez kontakt z zakażonymi płynami ustrojowymi, w tym krwią lub wymiocinami.

Wybuch epidemii w DR Konga, który rozpoczął się w maju, jest spowodowany stosunkowo rzadkim szczepem Eboli Bundibugyo. Nie ma zatwierdzonej szczepionki ani leczenia przeciwko niemu, choć badania nadal trwają. W tym roku na Ebolę w DR Konga zmarło ponad 4 tysiące osób.

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