Кенія підтвердила другий випадок Еболи у родича першого пацієнта — BBC News

У Кенії підтвердили другий випадок зараження вірусом Ебола. Пацієнтом став 39-річний чоловік — близький родич першого хворого, який помер після прибуття до країни з Демократичної Республіки Конго. За даними BBC News, чоловік уже перебував на карантині, коли у вівторок захворів.

Обидва випадки пов'язані

Міністерство охорони здоров'я Кенії заявило, що раннє виявлення захворювання підвищило шанси пацієнта на одужання та обмежило ризик передавання вірусу іншим людям. У відомстві наголосили, що обидва випадки пов'язані між собою, а доказів поширення інфекції серед ширшої громади немає. Населення закликали зберігати спокій і водночас бути пильним.

Перший пацієнт — 40-річний громадянин Кенії — помер 5 жовтня. Йому діагностували Еболу невдовзі після госпіталізації до лікарні в Найробі. Чоловік прямував із ДР Конго через Уганду до Кенії, однак його хворобу під час подорожі не виявили.

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Відстеження контактів

Після смерті першого хворого медики встановили 128 людей, які контактували з ним. Станом на вівторок вдалося знайти 113 із них, а 108 осіб перебували на карантині в Кенії. Пошук решти 15 контактних осіб триває.

Інкубаційний період Еболи становить від двох до 21 дня, тому люди, які зазнали впливу вірусу, можуть захворіти лише через кілька тижнів. Вірус передається через контакт із зараженими біологічними рідинами, зокрема кров'ю або блювотними масами.

Спалах у ДР Конго, що почався у травні, спричинений відносно рідкісним видом Еболи Bundibugyo. Схваленої вакцини або лікування проти нього немає, хоча випробування тривають. Від Еболи в ДР Конго цього року померли понад 4 тисячі людей.

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