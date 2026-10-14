В Кении подтвердили второй случай заражения вирусом Эбола. Пациентом стал 39-летний мужчина — близкий родственник первого больного, который умер после прибытия в страну из Демократической Республики Конго. По данным BBC News, мужчина уже находился на карантине, когда заболел во вторник.

Оба случая связаны

Министерство здравоохранения Кении заявило, что раннее выявление заболевания повысило шансы пациента на выздоровление и ограничило риск передачи вируса другим людям. В ведомстве подчеркнули, что оба случая связаны между собой, а доказательств распространения инфекции среди более широкого сообщества нет. Население призвали сохранять спокойствие и одновременно оставаться бдительным.

Первый пациент — 40-летний гражданин Кении — умер 5 октября. Эболу у него диагностировали вскоре после госпитализации в больницу Найроби. Мужчина направлялся из ДР Конго через Уганду в Кению, однако во время поездки его заболевание не выявили.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отслеживание контактов

После смерти первого больного медики установили 128 человек, которые контактировали с ним. По состоянию на вторник удалось найти 113 из них, а 108 человек находились на карантине в Кении. Поиск остальных 15 контактных лиц продолжается.

Инкубационный период Эболы составляет от двух до 21 дня, поэтому люди, подвергшиеся воздействию вируса, могут заболеть лишь через несколько недель. Вирус передаётся при контакте с заражёнными биологическими жидкостями, в том числе кровью или рвотными массами.

Вспышка в ДР Конго, начавшаяся в мае, вызвана относительно редким видом Эболы Bundibugyo. Одобренной вакцины или лечения против него нет, хотя испытания продолжаются. В этом году от Эболы в ДР Конго умерли более 4 тысяч человек.

Читай нас в