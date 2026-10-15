Европа предоставляет Украине две трети разведывательной информации

Две трети разведывательной информации, которую украинские военные получают от западных партнеров, поступает из европейских стран, в частности из Франции.

Во время эфира на France Inter французский министр призвал не поддаваться влиянию дезинформации Кремля.

По его словам, российская пропаганда пытается подорвать поддержку Украины.

«Не позволим пропаганде российского диктатора Владимира Путина очернить нас», — подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что Кремль и его тролли в социальных сетях пытаются «отбить желание» у граждан Украины и Европы продолжать борьбу и оказывать поддержку.

Глава МИД Франции подчеркнул, что война продолжается не только на поле боя, но и «в головах людей».

Комментируя слухи о возможном прекращении поддержки со стороны западных союзников, Барро напомнил, что с начала полномасштабной войны неоднократно звучали прогнозы о скором падении Украины или отказе США от оказания помощи.

«Европа оказывает Киеву «основную поддержку» уже очень долго», — подчеркнул он.

Отдельно министр высказался по поводу соглашения администрации президента США Дональда Трампа с Москвой о поставках дизельного топлива.

По его мнению, этот факт не свидетельствует об усилении РФ, ведь из-за жестких европейских санкций добыча углеводородов в России постепенно снижается.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщается со ссылкой на Franceinfo.

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