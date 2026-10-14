联合国正在考虑在驻黎巴嫩联合国临时部队（UNIFIL）任期于2026年底结束后维持其在黎巴嫩存在的方案。联合国负责维和行动的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦在贝鲁特以东的总统府与黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩会晤后表示，据阿纳多卢通讯社报道。

就任务未来进行磋商

拉克鲁瓦表示，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯已向安理会提出该组织未来在黎巴嫩存在的方案，这些方案是在与黎巴嫩当局磋商后制定的。他指出，在安理会讨论期间，应考虑贝鲁特的立场，后者要求暂时延长UNIFIL的任期。

这名联合国代表称，由于持续的军事活动，黎巴嫩南部局势复杂；他表示，这些活动已对平民造成重大影响。他称，联合国的目标是支持稳定局势和恢复黎巴嫩完整主权的努力。

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黎巴嫩总统的立场

总统约瑟夫·奥恩确认，黎巴嫩支持保留UNIFIL。他表示，在他所称持续的以色列袭击以及以色列留驻该地区村庄和城镇的背景下，维和人员撤离可能会在该国南部造成安全真空。

奥恩强调，国际存在尤为重要，因为他称为被占领的大部分领土都位于UNIFIL的行动区内。总统还表示，希望安理会同意将该任务再保留一年。他说，如果黎巴嫩军队接管在这些地区的部署，仍将需要UNIFIL提供人道主义和后勤服务。

UNIFIL自1978年以来根据联合国安理会决议在黎巴嫩南部开展行动。根据黎巴嫩当局的数据，自3月2日以来持续的以色列袭击已造成4000多人死亡、1.2万人受伤，超过100万人被迫离开家园。

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