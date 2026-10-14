ООН шукає формат присутності в Лівані після мандата UNIFIL — Anadolu Agency

ООН розглядає варіанти збереження своєї присутності в Лівані після завершення мандата Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) наприкінці 2026 року. Про це за підсумками зустрічі з президентом Лівану Жозефом Ауном у президентському палаці на схід від Бейрута повідомив заступник генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Жан-П'єр Лакруа, передає Anadolu Agency.

Консультації щодо майбутнього місії

За словами Лакруа, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш представив Раді Безпеки варіанти майбутньої присутності організації в Лівані, сформовані після консультацій із ліванською владою. Він зазначив, що під час обговорень у Раді Безпеки слід врахувати позицію Бейрута, який просить тимчасово продовжити мандат UNIFIL.

Представник ООН назвав ситуацію на півдні Лівану складною через триваючу військову активність, яка, за його словами, суттєво позначилася на цивільному населенні. Метою ООН він назвав підтримку зусиль зі стабілізації та відновлення повного суверенітету Лівану.

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Позиція президента Лівану

Президент Жозеф Аун підтвердив, що Ліван виступає за збереження UNIFIL. Він заявив, що вихід миротворців може створити вакуум безпеки на півдні країни на тлі, як він зазначив, триваючих ізраїльських атак і перебування Ізраїлю в селах та містах цього регіону.

Аун наголосив, що міжнародна присутність є особливо важливою, оскільки більшість територій, які він назвав окупованими, входять до зони операцій UNIFIL. Президент також висловив сподівання, що Рада Безпеки погодиться зберегти місію ще на рік. За його словами, ліванській армії й надалі будуть потрібні гуманітарні та логістичні послуги UNIFIL, якщо вона перебере на себе розгортання в цих районах.

UNIFIL діє на півдні Лівану з 1978 року відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН. За даними ліванської влади, внаслідок ізраїльських атак, які тривають із 2 березня, загинули понад 4 тисячі людей, 12 тисяч дістали поранення, а більш як мільйон осіб були змушені залишити свої домівки.

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