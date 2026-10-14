ООН рассматривает варианты сохранения своего присутствия в Ливане после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в конце 2026 года. Об этом по итогам встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном в президентском дворце к востоку от Бейрута сообщил заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа, передает Anadolu Agency.

Консультации о будущем миссии

По словам Лакруа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил Совету Безопасности варианты будущего присутствия организации в Ливане, сформированные после консультаций с ливанскими властями. Он отметил, что в ходе обсуждений в Совете Безопасности следует учесть позицию Бейрута, который просит временно продлить мандат UNIFIL.

Представитель ООН назвал ситуацию на юге Ливана сложной из-за продолжающейся военной активности, которая, по его словам, существенно затронула гражданское население. Целью ООН он назвал поддержку усилий по стабилизации и восстановлению полного суверенитета Ливана.

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Позиция президента Ливана

Президент Жозеф Аун подтвердил, что Ливан выступает за сохранение UNIFIL. Он заявил, что вывод миротворцев может создать вакуум безопасности на юге страны на фоне, как он отметил, продолжающихся израильских атак и присутствия Израиля в селах и городах этого региона.

Аун подчеркнул, что международное присутствие особенно важно, поскольку большинство территорий, которые он назвал оккупированными, входят в зону операций UNIFIL. Президент также выразил надежду, что Совет Безопасности согласится сохранить миссию еще на год. По его словам, ливанской армии и далее будут нужны гуманитарные и логистические услуги UNIFIL, если она возьмет на себя развертывание в этих районах.

UNIFIL действует на юге Ливана с 1978 года в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. По данным ливанских властей, в результате израильских атак, продолжающихся с 2 марта, погибли более 4 тысяч человек, 12 тысяч получили ранения, а более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

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