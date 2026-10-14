Совет Безопасности ООН 14 октября принял резолюцию о продлении на один год санкционного режима в отношении Гаити. Он предусматривает эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов.

Голосование в Совете Безопасности

За проект резолюции, подготовленный Панамой и США, проголосовали 14 членов Совета Безопасности. Российская Федерация — государство-агрессор — воздержалась. Как сообщает Anadolu Agency, документ также продлевает на 13 месяцев мандат Группы экспертов, помогающей санкционному комитету по Гаити.

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Исключение для правительства Гаити

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дженнифер Локетта заявила, что голосование стало сигналом поддержки народа Гаити со стороны международного сообщества. Она уточнила, что оружейное эмбарго не распространяется на продажу, поставку или передачу вооружений и связанных с ними материалов, а также на связанную с ними помощь и обучение для правительства Гаити, если они предназначены для достижения целей мира и безопасности.

Постоянный представитель Панамы при ООН Элой Альфаро де Альба подчеркнул, что ответственность международного сообщества не заканчивается принятием резолюции. По его словам, кризис на Гаити имеет много измерений и требует постоянного внимания Совета Безопасности и государств-членов. Страна годами страдает от насилия со стороны банд и политической нестабильности.

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