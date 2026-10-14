Rada Bezpieczeństwa ONZ 14 października przyjęła rezolucję przedłużającą o rok reżim sankcyjny wobec Haiti. Przewiduje on embargo na dostawy broni, zakaz podróży oraz zamrożenie aktywów.

Głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa

Za projektem rezolucji przygotowanym przez Panamę i USA zagłosowało 14 członków Rady Bezpieczeństwa. Federacja Rosyjska — państwo-agresor — wstrzymała się od głosu. Jak informuje Anadolu Agency, dokument przedłuża również o 13 miesięcy mandat Grupy Ekspertów, która wspiera komitet sankcyjny ds. Haiti.

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Wyjątek dla rządu Haiti

Zastępczyni stałego przedstawiciela USA przy ONZ Jennifer Locetta oświadczyła, że głosowanie było sygnałem wsparcia dla narodu Haiti ze strony społeczności międzynarodowej. Wyjaśniła, że embargo na broń nie obejmuje sprzedaży, dostaw ani przekazywania uzbrojenia i powiązanych materiałów, a także związanej z nimi pomocy i szkoleń dla rządu Haiti, jeśli są one przeznaczone do realizacji celów pokoju i bezpieczeństwa.

Stały przedstawiciel Panamy przy ONZ Eloy Alfaro de Alba podkreślił, że odpowiedzialność społeczności międzynarodowej nie kończy się na przyjęciu rezolucji. Według niego kryzys na Haiti ma wiele wymiarów i wymaga stałej uwagi Rady Bezpieczeństwa oraz państw członkowskich. Kraj od lat cierpi z powodu przemocy ze strony gangów i niestabilności politycznej.

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