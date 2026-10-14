Рада Безпеки ООН продовжила санкції проти Гаїті на рік — Anadolu Agency

Рада Безпеки ООН 14 жовтня ухвалила резолюцію про продовження на один рік санкційного режиму щодо Гаїті. Він передбачає ембарго на постачання зброї, заборону на поїздки та заморожування активів.

Голосування в Раді Безпеки

За проєкт резолюції, підготовлений Панамою та США, проголосували 14 членів Ради Безпеки. Російська Федерація — держава-агресор — утрималася. Як повідомляє Anadolu Agency, документ також продовжує на 13 місяців мандат Групи експертів, що допомагає санкційному комітету щодо Гаїті.

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Виняток для уряду Гаїті

Заступниця постійного представника США при ООН Дженніфер Локетта заявила, що голосування стало сигналом підтримки народу Гаїті з боку міжнародної спільноти. Вона уточнила, що збройне ембарго не поширюється на продаж, постачання або передачу озброєнь і пов’язаних матеріалів, а також на пов’язану з ними допомогу й навчання для уряду Гаїті, якщо вони призначені для досягнення цілей миру та безпеки.

Постійний представник Панами при ООН Елой Альфаро де Альба наголосив, що відповідальність міжнародної спільноти не завершується ухваленням резолюції. За його словами, криза на Гаїті має багато вимірів і потребує постійної уваги Ради Безпеки та держав-членів. Країна роками потерпає від насильства з боку банд і політичної нестабільності.

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