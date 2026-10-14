美国电信公司AT&T已同意以20亿美元现金将其墨西哥子公司出售给Grupo Televisa和Fintech Holdings组成的财团。该交易预计将在获得墨西哥监管批准后于2027年第一季度完成，Channel NewsAsia报道。

交易条款

20亿美元的现金交易价格可能会进行调整。交易还包括额外的合同性及或有收益。该交易将通过可用现金和无追索权担保债务融资完成。

Televisa和Fintech各持有收购AT&T Mexico的财团50%的股份。AT&T表示，出售该业务是为了专注于美国的光纤网络和5G网络。

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AT&T Mexico业绩

根据Televisa的数据，截至2025年12月，AT&T Mexico是该国第二大移动运营商，拥有约2470万用户。2025年，该部门实现收入854亿墨西哥比索，营业利润14亿比索。

AT&T表示，在提交给美国证券交易委员会的2026年第三季度报告中，将把AT&T Mexico归类为持续经营业务中的待售资产。

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