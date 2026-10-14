Украина предложила Виткоффу и Кушнеру встретиться с Зеленским в Брюсселе

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом РБК-Украина сообщили два осведомлённых источника.

«Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Виткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров», — говорится в сообщении источников издания.

На этой неделе в Брюсселе запланировано заседание Европейского совета. На нем, по предварительным данным, будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: РБК-Украина

Напомним, посланники Трампа Виткофф и Кушнер отложили поездку в Москву.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Перед этим, 9 октября, американские представители встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими партнерами, чтобы обсудить новые предложения по выходу из дипломатического тупика. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом США Дональдом Трампом накануне переговоров с украинской делегацией. В ходе встречи они представили американские предложения и получили указания главы Белого дома относительно дальнейших переговоров.

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