Трамп дав вказівки Віткоффу та Кушнеру перед переговорами з Україною в Маямі, — Axios

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Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом напередодні переговорів з українською делегацією. Під час зустрічі вони представили американські пропозиції та отримали вказівки глави Білого дому щодо подальших переговорів.

«У четвер Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом Трампом, щоб представити американські пропозиції та отримати його вказівки напередодні переговорів у Маямі, які, як очікується, триватимуть два дні», — написав Равід у соцмережі X.

Окрім Дональда Трампа, у розмові зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент і радник американського президента Майкл Нідем.

Переговори з українською делегацією, за очікуваннями, мають відбутися в Маямі та тривати два дні. Деталі американських пропозицій і зміст отриманих перемовниками вказівок у повідомленні не розкриваються.

Про це в п’ятницю повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване офіційне джерело.

Раніше спецпосланник Володимира Путіна Кіріл Дмитрієв 24 вересня провів зустріч у Нью-Йорку з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє CNN.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

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