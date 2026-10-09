Трамп дал указания Виткоффу и Кушнеру перед переговорами с Украиной в Майами, — Axios

Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом США Дональдом Трампом накануне переговоров с украинской делегацией. В ходе встречи они представили американские предложения и получили указания главы Белого дома относительно дальнейших переговоров.

«В четверг Виткофф и Кушнер встретились с президентом Трампом, чтобы представить американские предложения и получить его указания накануне переговоров в Майами, которые, как ожидается, продлятся два дня», — написал Равид в соцсети X.

Помимо Дональда Трампа, в беседе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером принимали участие министр финансов США Скотт Бессент и советник американского президента Майкл Нидем.

Переговоры с украинской делегацией, как ожидается, должны состояться в Майами и продлиться два дня. Детали американских предложений и содержание полученных участниками переговоров указаний в сообщении не раскрываются.

Об этом в пятницу сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный официальный источник.

Ранее спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев 24 сентября провел встречу в Нью-Йорке с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Перед этим, 9 октября, американские представители встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими партнерами, чтобы обсудить новые предложения по выходу из дипломатического тупика. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

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