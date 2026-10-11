В конце сентября правительство Кипра представило пакет мер на €70 млн для смягчения роста стоимости жизни. С 1 ноября налог на топливо для отопления планируют снизить на 5,3 евроцента за литр — с 7,4 до 2,1 евроцента. Пакет также предусматривает продление субсидий на электроэнергию, нулевую ставку НДС для более широкого перечня товаров первой необходимости, сниженный НДС для бытовых фотоэлектрических систем и дополнительную помощь уязвимым домохозяйствам и жителям горных районов, сообщает Cyprus Mail.

Энергоносители и инфляция

Экономист Европейского университета Кипра Алекс Апостолидес связал высокие темпы инфляции в стране со стоимостью энергии. По его словам, в августе 2026 года инфляция на Кипре составила 5,2% — это был третий по величине показатель в ЕС. По мнению экономиста, одним из факторов является зависимость производства электроэнергии от мазута, а также задержка проекта LNG в Василико.

Для сравнения Апостолидес привёл Мальту, где августовская инфляция составила 2%. Оба островных государства импортируют энергоносители, однако Мальта также использует импортируемый природный газ для производства электроэнергии, что, по словам экономиста, снижает её энергетические расходы.

Экономия и оценки поддержки

По данным издания, среднее домохозяйство на Кипре использует в течение зимы от 350 до 400 литров топлива для отопления. При цене около €1,7 за литр заполнение резервуара на 350 литров стоит чуть более €600. Расчёт Cyprus Mail показывает, что после снижения акциза экономия для такого объёма составит примерно €32 за весь зимний сезон.

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Президент Никос Христодулидис заявил, что его администрация потратила на меры по снижению стоимости жизни более €1 млрд. В то же время Cyprus Mail подсчитала суммы пакетов поддержки, перечисленных на официальном портале президентства с октября 2023 года: они составляют €545 млн. Издание отметило, что на портале нет общей суммы расходов в €1 млрд, а Министерство финансов не ответило на его запрос относительно этой суммы.

Критика адресности помощи

Апостолидес также поставил под сомнение определение мер как адресных. По его мнению, сниженный НДС на отдельные товары и налоговая льгота на топливо для отопления доступны всем покупателям, а не только людям с низкими доходами. Экономист Саввас Саввидес, со своей стороны, заявил, что власти реагируют на последствия проблемы, тогда как её причины глубже.

Налоговая реформа этого года повысила необлагаемый налогом порог дохода с €19 500 до €22 000. По данным Cyprus Mail, человек с доходом €25 000 благодаря этому экономит €500 в год, однако Апостолидес считает, что инфляция быстро нивелирует такой эффект.

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