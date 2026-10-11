Pod koniec września rząd Cypru przedstawił pakiet działań o wartości 70 mln euro, mających złagodzić rosnące koszty życia. Od 1 listopada planowane jest obniżenie podatku od paliwa grzewczego o 5,3 eurocenta na litr — z 7,4 do 2,1 eurocenta. Pakiet przewiduje również przedłużenie dopłat do energii elektrycznej, zerową stawkę VAT na szerszą listę towarów pierwszej potrzeby, obniżony VAT na domowe systemy fotowoltaiczne oraz dodatkową pomoc dla wrażliwych gospodarstw domowych i mieszkańców terenów górskich, informuje Cyprus Mail.

Energia i inflacja

Ekonomista Europejskiego Uniwersytetu Cypru Alex Apostolides powiązał wysokie tempo inflacji w kraju z kosztami energii. Według niego w sierpniu 2026 roku inflacja na Cyprze wyniosła 5,2% — był to trzeci najwyższy wskaźnik w UE. Zdaniem ekonomisty jednym z czynników jest zależność produkcji energii elektrycznej od oleju opałowego, a także opóźnienie projektu LNG w Vasiliko.

Dla porównania Apostolides wskazał Maltę, gdzie sierpniowa inflacja wyniosła 2%. Oba państwa wyspiarskie importują surowce energetyczne, jednak Malta wykorzystuje również importowany gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej, co, według ekonomisty, zmniejsza jej koszty energii.

Oszczędności i oceny wsparcia

Według publikacji przeciętne gospodarstwo domowe na Cyprze zużywa zimą od 350 do 400 litrów paliwa grzewczego. Przy cenie około 1,7 euro za litr napełnienie zbiornika o pojemności 350 litrów kosztuje nieco ponad 600 euro. Wyliczenie Cyprus Mail pokazuje, że po obniżeniu akcyzy oszczędność dla takiej ilości wyniesie około 32 euro za cały sezon zimowy.

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Prezydent Nikos Christodoulides oświadczył, że jego administracja wydała ponad 1 mld euro na działania obniżające koszty życia. Jednocześnie Cyprus Mail obliczył kwoty pakietów wsparcia wymienionych na oficjalnym portalu prezydentury od października 2023 roku: wynoszą one 545 mln euro. Publikacja zaznaczyła, że na portalu nie ma łącznej kwoty wydatków w wysokości 1 mld euro, a Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na jej zapytanie dotyczące tej sumy.

Krytyka ukierunkowania pomocy

Apostolides zakwestionował również określanie tych działań jako ukierunkowanych. Jego zdaniem obniżony VAT na wybrane towary i ulga podatkowa na paliwo grzewcze są dostępne dla wszystkich kupujących, a nie tylko dla osób o niskich dochodach. Ekonomista Savvas Savvides z kolei stwierdził, że władze reagują na skutki problemu, podczas gdy jego przyczyny są głębsze.

Tegoroczna reforma podatkowa podniosła próg dochodu wolnego od podatku z 19 500 euro do 22 000 euro. Według Cyprus Mail osoba z dochodem 25 000 euro oszczędza dzięki temu 500 euro rocznie, jednak Apostolides uważa, że inflacja szybko niweluje taki efekt.

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